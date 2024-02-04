Эта особенность ленивцев может спасти человечество от вымирания из-за болезней

Группа биологов из Университета Коста-Рики и Национального центра биотехнологических инноваций обнаружила в шерсти ленивцев бактерии, способные вырабатывать антибиотики, которые контролируют микромир меха ленивцев.
Ленивцы, являющиеся национальным символом Коста-Рики, обитают в заповеднике, где им оказывается помощь при необходимости. Ученые заметили, что в их организме происходят процессы, защищающие их от инфекций, несмотря на богатый микробиом их шерсти.
Биологи взяли образцы шерсти ленивцев и обнаружили 20 микроорганизмов, способных контролировать микробиом и препятствовать размножению патогенных микроорганизмов. Однако перед использованием этих соединений в медицине требуется дальнейшее исследование, сообщает Phys.
Необходимость поиска новых антибиотиков обусловлена устойчивостью бактерий к существующим препаратам, вызванной их чрезмерным использованием. Оценки ВОЗ предупреждают о возможности серьезных последствий для здоровья человечества, если проблема устойчивости к антибиотикам не будет решена в ближайшие десятилетия.
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.