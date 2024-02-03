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Насколько опасны зомби-вирусы из вечной мерзлоты Арктики, спорят ученые

1:31
Наука

Глобальное потепление, помимо прочих угроз, приводит к оттаиванию долгоспящих микроорганизмов из древних времен, которые тысячелетиями были заморожены в арктических льдах. Ученые задаются вопросом: могут ли эти организмы вызвать новую пандемию?

Насколько опасны зомби-вирусы из вечной мерзлоты Арктики, спорят ученые
Фото: openverse by Len Radin is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Согласно информации британской газеты The Guardian, эти спящие вирусы иногда именуются "микробами Мафусаила" или вирусами-зомби. В 2014 году генетики из Университета Экс-Марсель провели эксперимент по разморозке арктических вирусов и обнаружили, что после этой процедуры они способны заражать одноклеточные организмы.

Последние исследования, опубликованные в 2023 году, выявили несколько вирусных штаммов в семи различных точках Сибири, представляющих угрозу для культивируемых клеток. Возраст этих долгожителей составляет 48,5 тысяч лет.

Ученые предупреждают, что промышленная деятельность в Арктике при растаянии вечной мерзлоты несет огромные риски: массово могут вырваться вирусы, к которым у человека нет иммунитета.

Однако существуют и оппоненты этой теории. Некоторые ученые полагают, что угроза зомби-вирусов не так велика, хотя и вероятна. Однако они считают, что гораздо больше рисков представляют штаммы известных бактерий и вирусов, распространенные преимущественно в Азии, где, по их мнению, могла бы развиться новая пандемия. Подобной угрозе следует быть готовыми.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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