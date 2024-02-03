Команда астрономов случайно увидела в телескоп неизвестную карликовую галактику

Астрономы обнаружили галактику, которой не должно было существовать

2:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Команда астрономов под руководством помощника научного сотрудника Университета штата Аризона,Тима Карлтона, обнаружила карликовую галактику в рамках наблюдений космического телескопа Джеймса Уэбба, которая не являлась первоначальной целью наблюдения.

Фото: openverse by European Space Agency is licensed under CC BY

Галактики, объединенные гравитацией и состоящие из звезд, планет, облаков пыли и газа, а также темной материи, обычно представляют собой массивные образования. Однако карликовые галактики, характеризующиеся низкой светимостью и содержащие менее 100 миллионов звезд, являются самыми многочисленными во Вселенной. Это отличие делает их объектом интереса для исследований.

Новые наблюдения команды позволяют предположить, что наше понимание карликовых галактик может быть неполным, особенно в свете обилия "ультрадиффузных галактик", недоступных предыдущим исследованиям. Однако случай карликовой галактики PEARLSDG, обнаруженный в ходе проекта JWST PEARLS, представляет собой уникальный случай изолированной галактики, не подчиняющейся обычным характеристикам.

Ранее не наблюдавшиеся изолированные покоящиеся карликовые галактики ставят под сомнение текущие теории об эволюции галактик, которые предполагают продолжение формирования новых звезд. PEARLSDG, не образующая новых звезд и не взаимодействующая с другими галактиками, предоставляет новый материал для улучшения теорий образования галактик.

Дополнительным сюрпризом является возможность наблюдения отдельных звезд на изображениях команды JWST, ярче в длинах волн JWST, что делает их одними из самых дальних звезд, видимых с таким уровнем детализации. Идентификация этих звезд помогла астрономам измерить расстояние до них — 98 миллионов световых лет.

В ходе исследования использовались данные различных инструментов, включая камеру ближнего инфракрасного диапазона JWST, оптический спектрограф ДеВени на телескопе Лоуэлл Дискавери, а также изображения космических телескопов НАСА "Галекс" и "Спитцер", а также наземные изображения. Эти наблюдения помогли определить уникальные характеристики PEARLSDG и ее отдельных звезд, предоставив новый взгляд на эволюцию галактик во Вселенной.