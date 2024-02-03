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Депрессия и тревога под контролем: учёные подтверждают сильную связь с наличием жизненной цели

Психологи выяснили, что цель в жизни влияет на наличие или отсутствие депрессии

2:17
Наука

Свежие исследования учёных из Университета Новой Англии (Австралия), опубликованные в Wiley Online Library, предоставляют значимые данные относительно влияния наличия жизненной цели на уменьшение уровня депрессии и повышение психологического благополучия. В ходе анализа информации, касающейся десятков тысяч индивидов, учёные выявили влияние стремления достичь цели на уровень депрессии и тревожных расстройств.

Психологи выяснили, что цель в жизни влияет на наличие или отсутствие депрессии
Фото: openverse.org by Rennett Stowe is licensed under CC BY 2.0

Жизненная цель включает в себя ощущение смысла, направленность деятельности и общее восприятие того, что жизнь имеет смысл. В рамках исследования было проведено всестороннее изучение взаимосвязи между целью в жизни и депрессией, а также тревогой.

Метаанализ данных (общее количество — n = 66 468, общее количество исследований — k = 99) выявил существенную связь между жизненной целью и уровнем депрессии и тревоги.

Согласно результатам, средневзвешенное значение влияния цели в жизни на депрессию составило r = -0,49, [95% доверительные интервалы, ДИ: -0,52, -0,45], p <0,001. В отношении цели в жизни и тревоги средневзвешенное значение эффекта составило r = -0,36, [95% ДИ: -0,40, -0,32], p < 0,001. Особенно выраженная связь между целью в жизни и психическим здоровьем обнаружена в клинической популяции, особенно в контексте тревоги.

Исследование также выделяет роль дефицита подхода и мотивации избегания в связи между целью в жизни и психопатологией. Утверждается, что более высокая жизненная цель может ограничивать тенденции к избеганию и смягчать последствия депрессии и тревоги.

Понимание воздействия цели в жизни на депрессию и тревогу может способствовать разработке более эффективных концепций этих расстройств и улучшению результатов лечения. Эти выводы подчёркивают важность уделять внимание психологическим аспектам жизни и поддерживать людей в формировании смысла и цели в своих устремлениях.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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