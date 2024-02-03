Депрессия и тревога под контролем: учёные подтверждают сильную связь с наличием жизненной цели

Свежие исследования учёных из Университета Новой Англии (Австралия), опубликованные в Wiley Online Library, предоставляют значимые данные относительно влияния наличия жизненной цели на уменьшение уровня депрессии и повышение психологического благополучия. В ходе анализа информации, касающейся десятков тысяч индивидов, учёные выявили влияние стремления достичь цели на уровень депрессии и тревожных расстройств.
Жизненная цель включает в себя ощущение смысла, направленность деятельности и общее восприятие того, что жизнь имеет смысл. В рамках исследования было проведено всестороннее изучение взаимосвязи между целью в жизни и депрессией, а также тревогой.
Метаанализ данных (общее количество — n = 66 468, общее количество исследований — k = 99) выявил существенную связь между жизненной целью и уровнем депрессии и тревоги.
Согласно результатам, средневзвешенное значение влияния цели в жизни на депрессию составило r = -0,49, [95% доверительные интервалы, ДИ: -0,52, -0,45], p <0,001. В отношении цели в жизни и тревоги средневзвешенное значение эффекта составило r = -0,36, [95% ДИ: -0,40, -0,32], p < 0,001. Особенно выраженная связь между целью в жизни и психическим здоровьем обнаружена в клинической популяции, особенно в контексте тревоги.
Исследование также выделяет роль дефицита подхода и мотивации избегания в связи между целью в жизни и психопатологией. Утверждается, что более высокая жизненная цель может ограничивать тенденции к избеганию и смягчать последствия депрессии и тревоги.
Понимание воздействия цели в жизни на депрессию и тревогу может способствовать разработке более эффективных концепций этих расстройств и улучшению результатов лечения. Эти выводы подчёркивают важность уделять внимание психологическим аспектам жизни и поддерживать людей в формировании смысла и цели в своих устремлениях.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.