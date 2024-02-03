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Ученые рассказали, как уменьшить риск преждевременной смерти

1:41
Наука

Американские исследователи, благодаря последним исследованиям, выявили, что регулярные физические нагрузки в любом возрасте существенно снижают риск преждевременной смерти. Даже небольшие интенсивности физической активности оказывают положительное воздействие на здоровье, подчеркивает издание Medical Xpress, ссылаясь на исследование, проведенное учеными Колумбийского университета с участием 8000 испытуемых среднего и пожилого возраста.

В течение четырех дней участники исследования использовали специальные устройства для отслеживания своей физической активности. Результаты анализа данных показали, что даже полчаса занятий спортом в течение дня уменьшает вероятность преждевременной смерти на 17%.

Более интенсивные физические нагрузки снижают риск на 35%.

Авторы исследования рекомендуют использовать физическую активность в качестве профилактики онкологических заболеваний. Они также отмечают положительное влияние активного образа жизни на уровень тревожности и скорость восстановления после хирургических операций, что подтверждают другие научные исследования.

Ученые подчеркивают, что любая физическая активность важна, даже небольшая разминка способна улучшить общее состояние здоровья. Например, короткая прогулка на свежем воздухе в течение 5-10 минут может оказать благотворное воздействие, не только на физическое, но и на ментальное здоровье.

Кроме того, стоит отметить, что различные протеиновые препараты могут оказывать негативное воздействие на мужское репродуктивное здоровье, снижая объем и качество спермы, а также способствуя развитию бесплодия.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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