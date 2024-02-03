Российское самолётостроение будет масштабнее советского

Отечественное самолётостроение готово побить рекорд СССР

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Российская авиаотрасль планирует производить каждый год 125 самолётов 4-х типов — МС-21, SJ-100, Ту-214 и Ил-114.

Фото: АО "Туполев"

К 2028 года выпуск импортозамещённых воздушных машин более чем на 50 процентов превысит пиковые показатели Советского Союза.

Об этом сообщили в ПАО "Яковлев".

Напомним, уже в этом году состоится первый полёт полностью импортозамещённого самолёта МС-21. В SJ-100 надо будет импортозаместить более 30-ти систем.

Развитие авиационного строения — технологичной отрасли промышленности — даёт возможность создать цепочку от исследований до производства современных материалов и конструирования сложнейших агрегатов. Исполнение плана развития (до 2030 года) отрасли не только надёжно свяжет территории России, но даст огромное количество новых рабочих мест.

МС-21 призван стать конкурентом самолётам Boeing 737 MAX и Airbus A320. Он имеет вместимость от 163 до 211 пассажиров в типичной двухклассной компоновке. Оснащён двигателями ПД-14, разработанными в России.