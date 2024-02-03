Забудьте про 21 день: ученые опровергли популярный миф о сроках формирования привычки

Ученые ответили на вопрос, за какое время у человека формируется привычка

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное специалистами из Калифорнийского технологического института, Чикагского и Пенсильванского университетов на примере 30 тысяч людей, опровергло распространенный миф о том, что для формирования новой привычки требуется всего 21 день.

Фото: Мытье рук, руки by NickNguyen is licensed under CC BY-SA 2.0

Этот миф был создан американским пластическим хирургом Максвеллом Мальцом в 1960-х годах на основе наблюдений за пациентами.

Новое исследование, опубликованное в научном журнале PNAS, показало, что время, необходимое для формирования привычки, существенно различается в зависимости от конкретного поведения. Алгоритм машинного обучения использовался для анализа данных 33 тысяч человек, и результаты показали, что для разных привычек требуется разное время.

Среднее время формирования привычки по результатам исследования составило от 4 до 7 месяцев, причем для привычки ходить в спортзал требуется значительно больше времени, чем для регулярного мытья рук в больнице. Эти выводы противоречат предыдущим утверждениям исследований, проведенных в искусственных условиях лабораторий, что подчеркивает важность проведения исследований в реальных условиях.

Исследование также показало, что срок формирования привычек зависит от различных факторов, таких как особенности человека и характер привычки.