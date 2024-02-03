Забудьте про 21 день: ученые опровергли популярный миф о сроках формирования привычки

Исследование, проведенное специалистами из Калифорнийского технологического института, Чикагского и Пенсильванского университетов на примере 30 тысяч людей, опровергло распространенный миф о том, что для формирования новой привычки требуется всего 21 день.
Этот миф был создан американским пластическим хирургом Максвеллом Мальцом в 1960-х годах на основе наблюдений за пациентами.
Новое исследование, опубликованное в научном журнале PNAS, показало, что время, необходимое для формирования привычки, существенно различается в зависимости от конкретного поведения. Алгоритм машинного обучения использовался для анализа данных 33 тысяч человек, и результаты показали, что для разных привычек требуется разное время.
Среднее время формирования привычки по результатам исследования составило от 4 до 7 месяцев, причем для привычки ходить в спортзал требуется значительно больше времени, чем для регулярного мытья рук в больнице. Эти выводы противоречат предыдущим утверждениям исследований, проведенных в искусственных условиях лабораторий, что подчеркивает важность проведения исследований в реальных условиях.
Исследование также показало, что срок формирования привычек зависит от различных факторов, таких как особенности человека и характер привычки.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.