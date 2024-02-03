Этот простой способ поможет избавиться от мешающих уснуть мыслей

Ученые назвали метод борьбы с тревожными мыслями перед сном

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно информации от Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), каждый третий человек на планете страдает от хронической бессонницы, чаще всего из-за тревожных мыслей. Ученые из Оксфордского университета выяснили, как справиться с этой проблемой.

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Мозг постоянно занят в течение дня, но когда наступает ночь, и все внешние отвлекающие факторы исчезают, разум начинает анализировать прошлое и беспокоиться о будущем. Попытки борьбы с тревожными мыслями только увеличивают их заметность.

Одним из практических способов справиться с бессонницей является ведение эмоционально выразительного дневника перед сном. Это помогает перенести мысли из головы на бумагу, освобождая ум от тревог, сообщает PubMed.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого участникам предлагалось записывать свои вечерние думы в тетрадь перед сном. Те, кто практиковал пять минут дневниковых записей, засыпали куда лучше тех, кто боролся с размышлениями.

В целом, беспокойство является нормальным явлением, и его необходимо принимать, а не подавлять. Планирование времени помогает мозгу справиться с тревогами более эффективно.