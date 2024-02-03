Пора на юг: благодаря этому принципу птицы понимают, когда необходимо мигрировать

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Назван процесс в организме птиц, благодаря которому они осознают необходимость менять среду обитания

1:29
Наука

Миграция перелетных птиц во многом зависит от их способности точно отслеживать изменения в продолжительности светового дня.

Назван процесс в организме птиц, благодаря которому они осознают необходимость менять среду обитания
Фото: openverse.org by Faisal Akram Ether is licensed under CC BY-SA 2.0.

Они используют специальные фоторецепторы в мозгу, подобные тем, что регулируют циркадный ритм у человека, чтобы определить наступление весны и время для начала миграции. Эти рецепторы реагируют на удлинение дня и активируют различные системы в организме птиц.

Под воздействием удлинения дня птицы начинают процесс линьки, сбрасывая старые перья и отращивая новые. Также меняются уровни гормонов, что приводит к увеличению аппетита, набору веса и развитию летных мышц. На этом этапе птицы активно ищут пищу, что связано с активацией пищеварительного гормона грелина.

Однако, несмотря на общие закономерности, нюансы миграции могут сильно различаться от вида к виду и даже внутри одного вида. Исследователям пока предстоит рассмотреть более детально обратный путь миграции, поскольку выяснилось, что при возвращении птицы уже не чувствительны к изменениям длины дня, сообщает "Вокруг Света".

Орнитологи отмечают, что причины миграций включают как стайное, так и индивидуальное поведение птиц. Например, некоторые виды предпочитают лететь стаями, в то время как другие предпочитают совершать миграцию поодиночке. Вместе с тем, несмотря на все усилия ученых, точные механизмы, регулирующие миграцию каждого вида и индивидуальных особей, остаются предметом дальнейших исследований.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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