Этот продукт сможет решить проблему глобального потепления

Ученые предложили необычный способ борьбы с глобальным потеплением

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты из Стерлингского университета предлагают революционный подход к решению проблемы глобального голода и сохранения лесов.

Фото: Openverse by Plant Chicago is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Их исследование представляет эктомикоризные грибы как потенциальный источник питания, который можно выращивать вместе с восстанавливаемыми лесами. Эти грибы не только богаты клетчаткой и жирными кислотами, но и могут заменить мясные продукты в рационе человека.

Анализ показывает, что этот метод может поглотить до 12,8 тонн углерода на гектар в год, что представляет собой огромный потенциал для борьбы с изменением климата. Профессор Пол Томас отмечает, что с помощью этой системы можно было бы накормить 18,9 миллиона человек ежегодно без дополнительной вырубки лесов.

Однако исследование также получило критику. Критики указывают на неопределенности в подсчете углерода в почве и предлагают альтернативные подходы, такие как увеличение использования местных продуктов и сокращение вредных выбросов в производстве, сообщает PNAS.

В целом, исследование представляет инновационный подход к решению проблемы продовольственной безопасности и климатических изменений, хотя требуется дальнейшее изучение и учет критических замечаний для его успешной реализации.