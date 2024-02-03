Этот продукт сможет решить проблему глобального потепления

Специалисты из Стерлингского университета предлагают революционный подход к решению проблемы глобального голода и сохранения лесов.
Их исследование представляет эктомикоризные грибы как потенциальный источник питания, который можно выращивать вместе с восстанавливаемыми лесами. Эти грибы не только богаты клетчаткой и жирными кислотами, но и могут заменить мясные продукты в рационе человека.
Анализ показывает, что этот метод может поглотить до 12,8 тонн углерода на гектар в год, что представляет собой огромный потенциал для борьбы с изменением климата. Профессор Пол Томас отмечает, что с помощью этой системы можно было бы накормить 18,9 миллиона человек ежегодно без дополнительной вырубки лесов.
Однако исследование также получило критику. Критики указывают на неопределенности в подсчете углерода в почве и предлагают альтернативные подходы, такие как увеличение использования местных продуктов и сокращение вредных выбросов в производстве, сообщает PNAS.
В целом, исследование представляет инновационный подход к решению проблемы продовольственной безопасности и климатических изменений, хотя требуется дальнейшее изучение и учет критических замечаний для его успешной реализации.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.