Эти занятия помогают боливийским индейцем жить дольше европейцев

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, выявило уникальные черты здоровья сердца, сосудов и мозга у боливийских индейцев, в частности у представителей племен цимане и мосетен.
Ученые пришли к выводу, что секрет их отличного состояния заключается в гармоничном сочетании энергии, получаемой из пищи, и физической активности, которую они ежедневно осуществляют.
Исследование, в рамках которого было обследовано 1165 членов племен в возрасте от 40 до 94 лет, выявило, что они практически не страдают от сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний, которые широко распространены в развитых странах. Представители этих племен демонстрируют значительно лучшее состояние сердечно-сосудистой системы и мозга по сравнению с ровесниками из развитых регионов.
Особое внимание было уделено состоянию головного мозга участников исследования. Анализ показал, что у индейцев сохраняется значительный объем серого вещества мозга, который обычно уменьшается с возрастом и является фактором риска для развития деменции и болезни Альцгеймера.
Эти результаты связываются с образом жизни индейцев, который включает естественную физическую активность и питание, богатое полезными веществами. Жители этих племен уделяют значительное внимание добыче пищи, включая выращивание культурных растений, сбор ягод и плодов, охоту и рыболовство, и редко прибегают к продуктам промышленного производства, сообщает "Вокруг Света".
В целом, исследование подтверждает эволюционную модель здоровья мозга, согласно которой естественные физические усилия, необходимые для добычи пищи, способствуют сохранению здоровья мозга и сердечно-сосудистой системы даже в старости.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.