Благодаря этим уникальным ингредиентам постройки майя сохранились до наших дней

Исследователи обнаружили секрет прочности древних построек майя, таких как комплекс Копан, находящийся в западной части Гондураса. Оказалось, что ключ к их долговечности лежит в уникальных ингредиентах, добавляемых в известковую штукатурку, покрывающую стены и потолки.
Специалисты из Гранадского университета выяснили, что майя использовали сок коры местных растений, таких как скипидарное дерево и дерево чукум, богатые углеводами. Этот ингредиент делает штукатурку прочной, нерастворимой в воде и стойкой к воздействию окружающей среды.
Микроскопическая структура штукатурки майя сходна с перламутром, что придает ей пластичность и стойкость, защищая постройки от разрушительного воздействия климата, сообщает Science Advances.
Таким образом, тайна долговечности майя оказалась связана с использованием уникальных природных материалов, обеспечивающих защиту и прочность строений в течение многих веков.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.