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Благодаря этим уникальным ингредиентам постройки майя сохранились до наших дней

Ученые назвали причину долговечности древних построек майя

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Наука

Исследователи обнаружили секрет прочности древних построек майя, таких как комплекс Копан, находящийся в западной части Гондураса. Оказалось, что ключ к их долговечности лежит в уникальных ингредиентах, добавляемых в известковую штукатурку, покрывающую стены и потолки.

Ученые назвали причину долговечности древних построек майя
Фото: Openverse by Tracy Uselton is licensed under CC BY 2.0

Специалисты из Гранадского университета выяснили, что майя использовали сок коры местных растений, таких как скипидарное дерево и дерево чукум, богатые углеводами. Этот ингредиент делает штукатурку прочной, нерастворимой в воде и стойкой к воздействию окружающей среды.

Микроскопическая структура штукатурки майя сходна с перламутром, что придает ей пластичность и стойкость, защищая постройки от разрушительного воздействия климата, сообщает Science Advances.

Таким образом, тайна долговечности майя оказалась связана с использованием уникальных природных материалов, обеспечивающих защиту и прочность строений в течение многих веков.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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