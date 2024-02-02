Необычный способ сна морских слонов поразил учёных

Группа исследователей из Калифорнийского университета в Санта-Крузе провела увлекательное исследование, посвященное сну морских слонов.
Они обнаружили, что эти морские млекопитающие, известные своей способностью дремать на пляже до десяти часов в день, также умеют засыпать под водой во время глубоких ныряний.
Изначально ученые предположили, что морские слоны могут засыпать во время "дрейфовых погружений", когда они перестают плавать и начинают медленно тонуть. Однако, чтобы подтвердить эту гипотезу, они разработали специальную систему для мониторинга активности мозга животных.
Результаты исследования показали, что во время погружений морские слоны переходят в стадию глубокого сна, сохраняя при этом контролируемое скольжение вниз. Затем они входят в фазу быстрых движений глаз, когда меняют положение тела и переворачиваются вверх ногами, дрейфуя вниз в состоянии сна.
Руководитель исследования, Джессика Кендалл-Бар, подчеркивает, что эти новые знания могут оказаться важными для сохранения морских слонов, так как помогут определить ландшафты, где эти млекопитающие предпочитают отдыхать и спать. Это может быть полезной информацией для разработки мер по охране мест обитания морских слонов и их популяций в целом.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.