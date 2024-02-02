Названа одна из возможных причин большой высоты Анд

Ученые нашли возможные причины внушительных размеров Анд

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

В проведенном Копенгагенским университетом исследовании ученые рассмотрели процессы формирования гор Анд и обнаружили ключевые факторы, которые способствовали их внушительным размерам и структуре.

Фото: Openverse by Matthew Straubmuller is licensed under CC BY 2.0

Исследователи сфокусировались на двух временных интервалах — 10-14 миллионов и 5-9 миллионов лет назад. В первом случае было выявлено 13-процентное замедление движения Южно-Американской плиты, а во втором — 20-процентное. Эти замедления оказались критическими для понимания формирования гор.

В периоды замедлений, Южно-Американская плита и плита Наска сталкивались с горами, вызывая их сжатие и рост в высоту. Когда плиты снова замедлялись, горы начинали расширяться в ширину. Такие циклы сжатия и расширения привели к впечатляющим размерам Анд.

Важным вопросом для исследователей стало происхождение замедлений миллионы лет назад. Они предполагают, что изменения конвекционных потоков в мантии и расслоение плиты могли стать причинами этих замедлений. Изменения в конвекционных потоках могли вызвать перемещение материалов различной плотности, влияя на движение плиты. Расслоение плиты, в свою очередь, могло стать результатом погружения значительных частей плиты в мантию, сообщает Earth and Planetary Science Letters.

Необходимость дополнительных исследований и сбора дополнительных данных выдвигается в качестве заключения, чтобы более полно понять механизмы, лежащие в основе формирования гор Анд.