Помолодеть реально: ученые назвали способ откатить биологический возраст

Ученые обнаружили способ вернуть назад биологический возраст человека

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное международной командой ученых при участии Гарвардской медицинской школы, обнаружило, что стресс может ускорить процесс биологического старения организма.

Фото: unsplash.com by Ryan Moreno ryanmoreno is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Однако использование биомаркеров старения, таких как часы метилирования ДНК, позволило установить, что этот процесс обратим: после преодоления стресса биовозраст может вернуться к исходному уровню.

Исследование включало наблюдения за людьми и мышами, испытывающими различные формы стресса, такие как серьезные травмы, операции, беременность, роды и тяжелая форма COVID-19. Результаты показали, что биовозраст увеличивался во время стресса, но возвращался к норме после восстановительного периода.

Интересно, что использование иммунодепрессивного препарата тоцилизумаба помогало пациентам, страдающим от COVID-19, возвращаться к исходному биологическому возрасту, сообщает Cell Metabolism.

Увеличение биологического возраста из-за стресса может повлиять на смертность, но оно является временным явлением. Эти результаты подтверждают возможность снижения смертности и увеличения продолжительности жизни за счет управления биологическим возрастом через методы восстановления после стресса.

Дальнейшие исследования должны более детально изучить эти методы восстановления для применения в практике и повышения качества и продолжительности жизни.