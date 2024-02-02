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Попугаи поразили ученых своей общительностью с сородичами по видеосвязи

Ученые обнаружили заинтересованность домашних попугаев в онлайн-общении с сородичами

1:42
Наука

Исследование, проведенное учеными из Северо-Западного университета (США) и Университета Глазго (Великобритания), фокусировалось на изучении влияния видеочатов на поведение и благополучие домашних попугаев.

Ученые обнаружили заинтересованность домашних попугаев в онлайн-общении с сородичами
Фото: Wikipedia by Josh Berglund is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Первоначально 18 домашних попугаев, включая какаду, жако и ара, были вовлечены в тренинг для использования видеочатов на планшетах и смартфонах. Этот шаг был предпринят с учетом того, что социальные птицы, ставшие домашними питомцами, часто страдают от скуки и одиночества, что может привести к психологическим и поведенческим проблемам, таким как выдирание перьев.

В рамках тренинга попугаи были обучены использовать колокольчик для инициирования видеозвонков и выбирать контакты для связи. После этого попугаи получили свободу в совершении видеозвонков в любое время и выборе собеседников.

Результаты исследования показали, что домашние попугаи проявили активный интерес к видеочатам. Они играли друг с другом, демонстрировали новые игрушки, пели и учились новым навыкам от своих виртуальных компаньонов.

Интересно отметить, что некоторые попугаи развили крепкие дружеские отношения через видеочаты, что подтверждается частотой и интенсивностью их звонков. Владельцы попугаев также отметили позитивное влияние видеообщения на своих питомцев, отмечая их улучшенную спокойность и счастье, сообщает "Вокруг Света".

Исследование подчеркивает потенциал использования технологий видеосвязи для улучшения благополучия домашних попугаев, предоставляя им возможность социального взаимодействия и разнообразных стимулов, которые могут смягчить негативные последствия одиночества и скучности.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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