Попугаи поразили ученых своей общительностью с сородичами по видеосвязи

Ученые обнаружили заинтересованность домашних попугаев в онлайн-общении с сородичами

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из Северо-Западного университета (США) и Университета Глазго (Великобритания), фокусировалось на изучении влияния видеочатов на поведение и благополучие домашних попугаев.

Фото: Wikipedia by Josh Berglund is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Первоначально 18 домашних попугаев, включая какаду, жако и ара, были вовлечены в тренинг для использования видеочатов на планшетах и смартфонах. Этот шаг был предпринят с учетом того, что социальные птицы, ставшие домашними питомцами, часто страдают от скуки и одиночества, что может привести к психологическим и поведенческим проблемам, таким как выдирание перьев.

В рамках тренинга попугаи были обучены использовать колокольчик для инициирования видеозвонков и выбирать контакты для связи. После этого попугаи получили свободу в совершении видеозвонков в любое время и выборе собеседников.

Результаты исследования показали, что домашние попугаи проявили активный интерес к видеочатам. Они играли друг с другом, демонстрировали новые игрушки, пели и учились новым навыкам от своих виртуальных компаньонов.

Интересно отметить, что некоторые попугаи развили крепкие дружеские отношения через видеочаты, что подтверждается частотой и интенсивностью их звонков. Владельцы попугаев также отметили позитивное влияние видеообщения на своих питомцев, отмечая их улучшенную спокойность и счастье, сообщает "Вокруг Света".

Исследование подчеркивает потенциал использования технологий видеосвязи для улучшения благополучия домашних попугаев, предоставляя им возможность социального взаимодействия и разнообразных стимулов, которые могут смягчить негативные последствия одиночества и скучности.