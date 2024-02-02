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Красные волосы и наркотики: чем находка из бронзового века поразила ученых?

Ученые обнаружили свидетельства самого раннего использования наркотиков нашими предками

Наука

Исследование, проведенное испанскими учеными из Автономного университета Барселоны и Университета Вальядолида, занимается анализом прядей волос древних людей, обнаруженных на острове Менорка.

Ученые обнаружили свидетельства самого раннего использования наркотиков нашими предками
Фото: Openverse by Odense Bys Museer is licensed under CC BY-SA 2.0

Этот археологический анализ выявил наличие следов галлюциногенов, таких как эфедрин, атропин и скополамин, в прядях волос, хранящихся в ящичках из дерева в культовой пещере Эс-Каррикс. Это значительное открытие представляет собой первые непосредственные доказательства употребления наркотиков в Европе бронзового века, предположительно, в контексте религиозных или ритуальных церемоний.

Волосы человека являются чрезвычайно редкой находкой в захоронениях бронзового века в Западном Средиземноморье, что придает этому исследованию особую важность. Образцы волос были найдены в отдельной камере культовой пещеры, где захоронены не менее 210 человек, преимущественно около 3600 лет назад. Интересно, что лишь у нескольких людей из этих захоронений были пряди волос, окрашены в красный цвет и помещены в контейнеры из дерева и рогов животных, о чем свидетельствуют нарисованные на них концентрические круги, сообщает Scientific Reports.

Результаты радиоуглеродного анализа прядей волос указывают на их возраст около 2800-3000 лет. Химический анализ показал присутствие трех наркотических веществ: эфедрина, атропина и скополамина. Атропин и скополамин, содержащиеся в некоторых растениях, могут вызывать галлюцинации, бред и измененное сенсорное восприятие. Эфедрин, в свою очередь, стимулирует физическую активность и возбуждение. Ученые предполагают, что источниками этих веществ на Менорке были определенные растения, такие как мандрагора, белена, терновник и эфедра хрупкая.

Дополнительно, нарисованные на контейнерах с волосами символы, интерпретируемые как глаза и внутреннее видение, могут указывать на связь с религиозными или мистическими ритуалами, связанными с измененным состоянием сознания, возможно, под воздействием упомянутых наркотиков.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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