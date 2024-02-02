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Тест на тип личности для тигра: результаты могут вас удивить

Ученые провели психологическое тестирование амурских тигров

1:37
Наука

В исследовании амурских тигров зоологи из Пекина и международная команда исследователей изучили поведение 248 тигров из заповедников Китая. Целью исследования было выявить влияние личностных черт на размножение и выживание этих хищников.

Ученые провели психологическое тестирование амурских тигров
Фото: openverse by GollyGforce - Living My Worst Nightmare is licensed under CC BY 2.0

Используя адаптированный личностный тест, который включал 70 показателей для оценки различных характеристик, исследователи смогли разделить тигров на две категории личности: "величественные" и "уравновешенные". Тигры, отнесенные к категории "величие", характеризовались более высокой уверенностью, активностью в охоте на живых жертв, усиленным питанием и частым спариванием. Кроме того, эти тигры имели более высокий групповой статус среди своих сородичей, что могло способствовать их успешному размножению и выживанию.

С другой стороны, тигры из категории "уравновешенные" были характеризованы как более кооперативные и заботливые родители. Исследование также выявило, что эти личностные черты играли роль в воспитании потомства, поскольку тигрята от таких родителей проводили с матерью значительно больше времени (от двух до трех лет), что считается высоким показателем для этого вида, сообщает Phys.

Результаты исследования имеют важное значение для сохранения амурских тигров, учитывая, что их численность в дикой природе крайне низка и составляет всего около 500 особей. Понимание личностных особенностей этих хищников может помочь разработать более эффективные стратегии сохранения и управления популяциями тигров, а также способствовать формированию более гуманного отношения к этому виду в целом.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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