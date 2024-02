Тест на тип личности для тигра: результаты могут вас удивить

В исследовании амурских тигров зоологи из Пекина и международная команда исследователей изучили поведение 248 тигров из заповедников Китая. Целью исследования было выявить влияние личностных черт на размножение и выживание этих хищников.

Фото: openverse by GollyGforce - Living My Worst Nightmare is licensed under CC BY 2.0