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Ваша мышка может рассказать об уровне испытываемого вами стресса

Ученые проанализировали стресс офисных работников, следя за мышкой и клавиатурой

1:28
Наука

Исследование, проведенное учеными из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе (ETH Zurich), представляет собой значимый прогресс в области определения и оценки уровня стресса у офисных работников.

Ученые проанализировали стресс офисных работников, следя за мышкой и клавиатурой
Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

С использованием нейросетевой математической модели они смогли проанализировать характеристики взаимодействия с клавиатурой и мышью, чтобы определить степень стресса у работников.

Эксперимент состоял из 90 участников, которым предложили выполнять типичные офисные задачи, при этом регистрировались их физиологические параметры, такие как частота пульса, и анализировалось их поведение за компьютером. Часть участников работала в нормальном режиме, а другую часть подвергали стрессовым ситуациям, например, обязывали параллельно отвечать на вопросы в чате или принимать участие в собеседованиях.

Результаты исследования показали, что стресс оказывает заметное влияние на поведение работников за компьютером. Стрессовые ситуации приводили к более частым и менее точным движениям курсора мыши, а также к увеличению числа ошибок и неравномерности в наборе текста. Эти изменения в поведении и реакции на стресс объясняются негативным влиянием стресса на способность мозга обрабатывать информацию и на двигательные навыки, сообщает Journal of Biomedical Informatics.

Исследование подчеркивает важность анализа не только физиологических показателей, но и поведенческих особенностей при оценке уровня стресса у работников.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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