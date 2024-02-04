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Остановится ли развитие электроники, когда закон Мура упрётся в физический предел

Разработчик микроэлектроники для космоса предрёк будущее закона Мура

2:22
Наука

Бурное развитие микроэлектроники абсолютно верно предвидел в своё время один из основателей Intel, американский инженер Гордон Мур. Результатом его эмпирических наблюдений стал закон Мура, гласящий о том, что каждые два года число транзисторов на кристалле микропроцессора увеличивается вдвое.

Разработчик микроэлектроники для космоса предрёк будущее закона Мура
Фото: Flickr.com by Ioan Sameli is licensed under CC BY-SA 2.0

В 1965 году, когда Мур только вывел этот свой закон, темпы были более ошеломительными, и тогда он называл другие сроки — удвоение каждый год. Но в 1975-м скорректировал выявленную закономерность, и с тех пор она в целом соблюдается.

Сейчас рост плотности элементов интегральных схем замедляется и, исходя из теоретических обоснований, должен упереться в физический предел. Собственно, и сам Мур это признавал в 2007 году: транзисторы становятся размером в несколько атомов, дальнейшее их уменьшение невозможно.

"Сегодня, когда мы говорим о новых проектах, то это колоссальный вызов с точки зрения физики. 0,4 нм — 4 атома. Всем было понятно, что 20 микрон — с точки зрения физики твёрдого тела очень большие цифры. Единицы нм — физика переходит из физики твёрдого тела в кванты. Было понятно, что все такие штуки упираются в фундаментальные физические ограничения — переход в кванты", — объясняет разработчик микроэлектроники для космоса, кандидат технических наук Валерий Шунков.

По мнению бывшего CEO Intel Брайана Крзанича, это случится довольно скоро — в 2016 году он сулил закону Мура ещё лет 10-15.

"Последние лет десять многие говорили, что закон Мура исчерпал себя и не нужен", — подтверждает Шунков.

Но он не готов согласиться с пессимистичными прогнозами. В своей основной формулировке — по поводу удвоения числа транзисторов — закон действительно перестанет действовать, это неизбежно. Однако это не отменит его всевозможные следствия — улучшение энергоэффективности гаджетов, рост производительности и функциональности — особенно с развитием технологий искусственного интеллекта.

"В последние года два эксперты опять говорят, что закон Мура нужен, важен и надо искать способы, чтобы он продолжал работать", — заключил специалист.

Закон Мура
Закон Мура
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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