Это занятие за 10 минут улучшит работу вашего мозга

Ученые назвали занятие, способное улучшить когнитивные способности человека

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из Университета Экс-Марсель, обнаружило, что короткий сеанс медитации осознанности значительно улучшает когнитивные способности как у опытных, так и у новичков.

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Эти результаты подтверждают, что медитация внимательности, также известная как ментальная практика, ориентированная на развитие внимательности к текущему моменту без суждений и ожиданий.

Для измерения эффектов медитации был использован тест Струпа, который оценивает внимательность, скорость реакции и когнитивную гибкость участников. Результаты показали, что даже 10-минутный сеанс медитации значительно повысил скорость реакции обеих групп, сделав их более эффективными в выполнении задачи Струпа по сравнению с контрольной группой, сообщает Psypost.org.

Авторы исследования предполагают, что ключевую роль в этом процессе играет сосредоточенность внимания на текущем моменте и способность подавлять нерелевантные стимулы, что существенно улучшает когнитивные способности участников. Эти выводы подчеркивают важность медитации осознанности как эффективного инструмента для улучшения когнитивной функции человека.