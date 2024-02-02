Врагу не пожелаешь: названа чудовищная причина гибели жителей Геркуланума

Ученые назвали реальную угрозу для современных жителей окрестностей Везувия

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование последствий извержения Везувия в 79 году н. э. на жителей Геркуланума показало, что их судьба была куда более трагичной, чем предполагалось ранее.

Фото: Openverse by Carlo Raso is licensed under Public Domain Mark 1.0

Анализ образцов обугленного дерева, найденных на территории города, позволил установить, что температура пирокластического потока, который обрушился на Геркуланум, превышала 500 градусов Цельсия, а максимальная температура могла достигать 555 градусов. Эти экстремальные температуры мгновенно испарили тела жителей, не оставив от них ничего, кроме небольших кучек пепла. Исследователи предполагают, что следующие пирокластические потоки, охватившие Геркуланум, были менее "горячими", но к этому времени город уже был покинут жителями из-за первоначального разрушения, сообщает "Вокруг Света".

Эти результаты вызывают особое беспокойство среди современных жителей окрестностей Везувия, где проживает около 700 тысяч человек. Учитывая высокую вероятность нового извержения вулкана в ближайшем будущем, необходимо принять меры предосторожности. По мнению авторов статьи, все дома в этом районе должны быть оборудованы убежищами, способными защитить население от опасных пирокластических потоков. Эти меры могут существенно уменьшить риск жертв и способствовать безопасной эвакуации населения в случае нового извержения.