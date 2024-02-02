Словно отпечатки пальцев: эта особенность осьминогов поразила ученых

Ученые обнаружили уникальную особенность зебровых осьминогов

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Результаты исследования, проведенного учеными из Калифорнийского университета в Беркли, демонстрируют, что зебровые осьминоги, обитающие в мелких прибрежных водах тихоокеанского побережья Северной и Южной Америки, имеют уникальные чередующиеся полоски на своих телах и щупальцах.

Фото: Openverse by moon angel is licensed under CC BY-SA 2.0

Исследователи установили, что каждый осьминог обладает индивидуальным узором полосок, подобным отпечаткам пальцев у людей, что делает возможным их идентификацию. Для этого ученые фотографировали молодых осьминогов еженедельно в течение двух лет, начиная с их раннего возраста, и обнаружили, что уникальность узора становится различимой уже к двухнедельному возрасту, а к четырехнедельному каждый осьминог имеет неповторимый узор, который может быть определен с точностью более 84%, сообщает PLoS One.

Тем не менее, до сих пор остается неясным, какова функциональная значимость этих полосок на теле осьминогов. Ученые предполагают, что возможно, полоски играют роль в коммуникации между осьминогами, поскольку было обнаружено, что осьминоги могут "включать" и "выключать" полоски по собственной инициативе, сохраняя при этом базовый узор. Это может указывать на то, что чередование полосок может служить способом общения или передачи сигналов между осьминогами. Однако точный механизм и смысл этой коммуникации требуют дальнейших исследований.