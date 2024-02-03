Орбитальную станцию на замену МКС выведут ракетой Илона Маска Starship

Создатели новой орбитальной станции договорились со SpaceX о её запуске

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Орбитальную станцию Starlab, которой предстоит заменить МКС, выведут при помощи ракеты Starship. Уже подписано соответствующее соглашение между компаниями Starlab Space и SpaceX, объявил глава Voyager Space Дилан Тейлор.

Фото: Starlab Space

Starlab Space — это совместный проект Voyager Space и Airbus Space and Defence по разработке и запуску космической станции на замену МКС, работа которой запланирована до 2030 года.

Дата вывода новой станции в околоземное пространство ещё не определена, но точно известно, что это произойдёт до окончания эксплуатации МКС. Причём за один запуск, а значит, для этого подойдёт только сверхтяжёлая ракета Илона Маска.

В отличие от МКС и "Мира", Starlab — большой жилой и лабораторный модули с небольшим служебным блоком электропитания и управления из нержавеющей стали — соберут на земле. Другим запуском туда отправят экипаж их четырёх человек, к их прибытию всё будет развёрнуто и готово к проживанию и работе.

Диаметр станции превышает восемь метров, вес — до 100 тонн, ничем, кроме Starship, такую махину в космос не доставить, уточнил вице-президент Airbus по низкой околоземной орбите и суборбитальным программам Манфред Яуманн.

Старший вице-президент по коммерческому бизнесу SpaceX Том Очинеро назвал выбор Starship для запуска станции важным шагом в коммерческом космосе.