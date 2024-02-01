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Большие собаки умирают раньше маленьких: ученые нашли причину

Ученые обнаружили, что большие собаки умирают раньше маленьких

Наука

Биологи из Университета Аделаиды в Австралии провели исследование, выяснив, что искусственное селекционное разведение привело к увеличению уязвимости крупных пород собак перед раком, из-за чего они имеют более короткую продолжительность жизни.

Ученые обнаружили, что большие собаки умирают раньше маленьких
Фото: flickr. com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Анализ данных по 164 породам собак показал, что крупные собаки стареют не быстрее, но имеют большую вероятность умереть от онкологии в молодом возрасте. Селекционное разведение опережало эволюционные изменения, не давая крупным собакам возможности развить эффективные защитные механизмы от рака, соответствующие их размерам.

Теория одноразовой сомы подтверждает, что вложение ресурсов в рост и размножение ограничивает возможности организма в защите от рака. Ученые высказывают надежду, что со временем крупные породы собак эволюционируют и разовьют гены для противодействия раку, либо селекция позволит вывести породы с низким уровнем заболеваемости раком. Однако увеличение продолжительности жизни у крупных собак может привести к снижению их плодовитости из-за расходования сил на защиту организма, сообщает Phys.

Результаты исследования важны для понимания селекции собак, а также имеют значение для изучения старения у людей, так как собаки служат моделью, отражающей условия промышленно развитого мира, где предотвращены многие случайные и инфекционные причины смерти, и люди доживают до возрастных заболеваний.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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