Большие собаки умирают раньше маленьких: ученые нашли причину

Биологи из Университета Аделаиды в Австралии провели исследование, выяснив, что искусственное селекционное разведение привело к увеличению уязвимости крупных пород собак перед раком, из-за чего они имеют более короткую продолжительность жизни.

Фото: flickr. com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic