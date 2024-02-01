Большие собаки умирают раньше маленьких: ученые нашли причину

Ученые обнаружили, что большие собаки умирают раньше маленьких

Биологи из Университета Аделаиды в Австралии провели исследование, выяснив, что искусственное селекционное разведение привело к увеличению уязвимости крупных пород собак перед раком, из-за чего они имеют более короткую продолжительность жизни.

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Анализ данных по 164 породам собак показал, что крупные собаки стареют не быстрее, но имеют большую вероятность умереть от онкологии в молодом возрасте. Селекционное разведение опережало эволюционные изменения, не давая крупным собакам возможности развить эффективные защитные механизмы от рака, соответствующие их размерам.

Теория одноразовой сомы подтверждает, что вложение ресурсов в рост и размножение ограничивает возможности организма в защите от рака. Ученые высказывают надежду, что со временем крупные породы собак эволюционируют и разовьют гены для противодействия раку, либо селекция позволит вывести породы с низким уровнем заболеваемости раком. Однако увеличение продолжительности жизни у крупных собак может привести к снижению их плодовитости из-за расходования сил на защиту организма, сообщает Phys.

Результаты исследования важны для понимания селекции собак, а также имеют значение для изучения старения у людей, так как собаки служат моделью, отражающей условия промышленно развитого мира, где предотвращены многие случайные и инфекционные причины смерти, и люди доживают до возрастных заболеваний.