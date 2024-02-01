Деревья помогли учёным в разгадке тайны викингов: при чем тут Египет?

Ученые планируют экстраполировать успешный опыт исследования викингов на Египет

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование древних артефактов и древесных образцов помогло ученым более точно определить хронологию событий, связанных с викингами и древнеегипетскими фараонами.

Фото: treeoftheyear. org by Rafal Godek is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Викинги, отправившиеся в путешествие в Винландию тысячу лет назад, оставили археологические находки, которые свидетельствуют о их присутствии на побережье. Однако до недавнего времени точная дата их прибытия оставалась неясной.

В 2021 году ученые из Гронингенского университета провели радиоуглеродные анализы древесных образцов, взятых из структур домов, построенных викингами. Сопоставление результатов анализов с данными об известных космических событиях, таких как события Мияке в 993-994 годах, позволило ученым сделать вывод о том, что викинги срубили деревья для строительства дома примерно в 1021 году, сообщает "Вокруг Света".

Эти успехи в исследованиях викингов послужили вдохновением для ученых, занимающихся историей древнего Египта. Они пытаются уточнить хронологию правления древнеегипетских фараонов, используя астрономические наблюдения и парады планет. Однако многие местные виды деревьев не имеют годовых колец, что затрудняет точное определение дат.

Исследователи обращают внимание на то, что египтяне импортировали хвойные деревья из Ливана и Сирии, и намерены использовать этот факт для определения времени строительства пирамиды Хеопса. Новый метод анализа позволяет ученым более точно определить хронологию событий в истории человечества, расширяя наши знания о древних цивилизациях.