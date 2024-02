122 года — не предел: ученые спрогнозировали увеличение продолжительности жизни

Ученые из Университета Джорджии провели исследование, предсказывающее увеличение продолжительности жизни человека до 150 лет в следующие 40 лет.

Фото: "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.