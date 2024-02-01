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122 года — не предел: ученые спрогнозировали увеличение продолжительности жизни

Ученые предсказали увеличение длительности жизни до 150 лет

1:08
Наука

Ученые из Университета Джорджии провели исследование, предсказывающее увеличение продолжительности жизни человека до 150 лет в следующие 40 лет.

Ученые предсказали увеличение длительности жизни до 150 лет
Фото: "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.

Моделирование на основе данных о смертности в 19 промышленно развитых странах показало, что текущий максимальный возраст человека, установленный в 122 года, не является пределом.

Исследование выявило изменения в продолжительности жизни среди различных поколений, связанные с улучшениями в области общественного здравоохранения и медицинских технологий. Прогнозы указывают на значительный рост максимального возраста для будущих поколений.

Однако, не все эксперты согласны с выводами исследования, заявляя, что оно учитывает только математические и демографические аспекты, не учитывая биологические факторы старения и достижения медицины. Критики отмечают, что подобные прогнозы требуют более обширных биологических исследований, сообщает Live Science.

Авторы признают ограничения своего подхода, но считают, что их математическая модель обеспечивает ценную информацию на основе исторических данных о смертности.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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