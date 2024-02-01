В болотах счастье: обнаружена их удивительная польза в сохранении Земли

Ученые обнаружили пользу болот Западной Сибири в сохранении экосистемы планеты

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские ученые из Томского государственного университета провели исследование, которое выявило важную роль торфяных болот, особенно в Западной Сибири, в поддержании экологического баланса и борьбе с глобальным потеплением.

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Они установили, что эти болота способны удерживать углерод на протяжении тысячелетий, в отличие от лесов, которые, как показывают исследования, теряют эту функцию вследствие пожаров и вырубок.

В исследовании отмечается, что болота Западной Сибири, в частности Васюганские болота, являются самой крупной экосистемой такого типа в мире. Эти болота не только поглощают углекислый газ из атмосферы, но и сохраняют его на протяжении значительного времени, что делает их эффективными углеродными накопителями. Данные ученых показывают, что они вместе хранят семь раз больше углерода, чем другие экосистемы, сообщают "Известия". Кроме того, такие процессы способствуют сдерживанию тепла.

Таким образом, исследование ученых подчеркивает важность торфяных болот, особенно в Западной Сибири, как ключевых факторов в сохранении экологического баланса и борьбе с изменением климата.