Онлайн-обучение с включенной камерой вредит студентам

Исследование, проведенное психологами Калифорнийского университета и опубликованное в Applied Cognitive Psychology, рассматривало влияние видеокамеры на психологический и учебный опыт студентов в условиях онлайн-обучения.

Фото: Openverse by bigpresh is licensed under CC BY 2.0