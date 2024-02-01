Онлайн-обучение с включенной камерой вредит студентам

Ученые обнаружили негативное влияние включенной камеры на обучаемость студентов

Исследование, проведенное психологами Калифорнийского университета и опубликованное в Applied Cognitive Psychology, рассматривало влияние видеокамеры на психологический и учебный опыт студентов в условиях онлайн-обучения.

Фото: Openverse by bigpresh is licensed under CC BY 2.0

Эксперимент состоял из трех частей, в каждой из которых участвовало различное количество студентов. Первые два эксперимента включали онлайн-лекции для групп студентов с включенной и выключенной видеокамерой, соответственно. Третий эксперимент добавил третью группу студентов, которым было показано их собственное изображение во время лекции.

Результаты показали, что студенты, участвовавшие в онлайн-занятиях с включенной видеокамерой, испытывали больше тревожности, особенно те, кто видел свое изображение на экране. Уровень тревожности сильно влиял на их способность усвоения материала, препятствуя успешному обучению.

Это исследование подчеркивает важность учета психологических аспектов при разработке методов онлайн-обучения и позволяет лучше понять эффекты удаленной учебы на студентов в условиях пандемии и последующей тотальной удаленки.