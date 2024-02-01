Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
CBS: Вашингтон одобрил удары по военным объектам Ирана в течение нескольких дней
Невролог Кокотов назвал гипертонию и проблему с сосудами заболеваниями, при которых нельзя смеяться
Китай предупредил Украину о грядущих проблемах в отношениях двух стран
Прогноз-таро на февраль для всех знаков Зодиака
Подведены итоги 2023 года на рынке недвижимости Болгарии
Антеннария — красивейший неприхотливый почвопокровник
Онколог Антон Иванов: ожирение повышает риск развития рака груди
5 "омолаживающих" оттенков для окрашивания волос
Глава Генштаба Румынии Георгицэ Влад предрекает Молдавии судьбу Украины
Химический парадокс: секреты возникновения жизни раскрыты в канадском содовом озере

SPACE: ученые выявили место, где впервые на Земле зародилась жизнь

1:24
Наука

Группа исследователей из Университета Вашингтона выявила уникальное "содовое озеро" на западе Канады, которое, возможно, представляет собой аналог древних "маленьких теплых прудов" (согласно Дарвину). Эти пруды играли ключевую роль в возникновении жизни на Земле более 4 миллиардов лет назад, как сообщает портал SPACE.com.

SPACE: ученые выявили место, где впервые на Земле зародилась жизнь
Фото: pixabay.com by PublicDomainPictures is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ученые подчеркнули, что химический состав и условия в данном озере могли бы способствовать спонтанному синтезу сложных молекул, играя важную роль в становлении жизни. Особенное внимание было уделено высокой концентрации растворенного фосфата в озере, считаемого ключевым элементом для пребиотического фосфорилирования нуклеозидов, что важно для начала жизни.

Проводя исследования озер Ласт Шанс и Гуденаф в Канаде, ученые отметили отсутствие геохимического осаждения фосфора, а также наличие доломита в осадках вместо апатита, что, в сочетании с высокой соленостью и подавленной фиксацией азота, создает благоприятные условия для накопления фосфата в озере.

Исследователи подчеркивают, что испарительные содовые озера на базальтовой породе могли предоставить подходящие условия для возникновения жизни на ранней Земле, обеспечив достаточное количество фосфата для синтеза пребиотиков. Это открытие проливает свет на потенциальные места зарождения жизни на нашей планете.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Салат "Гурман" с печенью трески: изысканная вариация на тему блюда от Константина Ивлева

Представляем вам рецепт необычного и изысканного салата "Гурман" с печенью трески из группы Константина Ивлева.

Салат "Гурман" с печенью трески: вкусный и полезный, готовится без майонеза и яиц
Сенатор Климов призвал проверить слова правнучки советского лётчика Чкалова на предмет госизмены
В России ответили на призыв правнучки советского лётчика Чкалова нанести ядерный удар по Москве
Как опытные хозяйки маринуют лук не за 30, а всего за 2 минуты: ингредиенты и 6 шагов к маринаду
Авокадо: шесть распространённых мифов, о которых стоит забыть
Почему США и Германия против вступления Украины в НАТО: боятся войны Дмитрий Плотников Украина проиграла России в Международном суде ООН Любовь Степушова Психолог рассказал, как начинающим автолюбителям перестать бояться автомобиля Ирина Гусакова
Сырость в погребе или подвале: несколько способов избавиться от нее надолго
Оладьи из куриного фарша: такие нежные, что подходят даже годовалым детям
"Арабский ленд-лиз": Кувейт отправил на Украину 150 танков. Сначала их отремонтирует Хорватия
"Арабский ленд-лиз": Кувейт отправил на Украину 150 танков. Сначала их отремонтирует Хорватия
Последние материалы
CBS: Вашингтон одобрил удары по военным объектам Ирана в течение нескольких дней
Почему США и Германия против вступления Украины в НАТО: боятся войны
Невролог Кокотов назвал гипертонию и проблему с сосудами заболеваниями, при которых нельзя смеяться
В США раскрыли причины "волны крушений" американских истребителей F-16
Китай предупредил Украину о грядущих проблемах в отношениях двух стран
Прогноз-таро на февраль для всех знаков Зодиака
SPACE: ученые выявили место, где впервые на Земле зародилась жизнь
Подведены итоги 2023 года на рынке недвижимости Болгарии
В США рассказали о мощи китайских истребителей-невидимок J-20
Антеннария — красивейший неприхотливый почвопокровник
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников