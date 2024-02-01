Химический парадокс: секреты возникновения жизни раскрыты в канадском содовом озере

SPACE: ученые выявили место, где впервые на Земле зародилась жизнь

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа исследователей из Университета Вашингтона выявила уникальное "содовое озеро" на западе Канады, которое, возможно, представляет собой аналог древних "маленьких теплых прудов" (согласно Дарвину). Эти пруды играли ключевую роль в возникновении жизни на Земле более 4 миллиардов лет назад, как сообщает портал SPACE.com.

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Ученые подчеркнули, что химический состав и условия в данном озере могли бы способствовать спонтанному синтезу сложных молекул, играя важную роль в становлении жизни. Особенное внимание было уделено высокой концентрации растворенного фосфата в озере, считаемого ключевым элементом для пребиотического фосфорилирования нуклеозидов, что важно для начала жизни.

Проводя исследования озер Ласт Шанс и Гуденаф в Канаде, ученые отметили отсутствие геохимического осаждения фосфора, а также наличие доломита в осадках вместо апатита, что, в сочетании с высокой соленостью и подавленной фиксацией азота, создает благоприятные условия для накопления фосфата в озере.

Исследователи подчеркивают, что испарительные содовые озера на базальтовой породе могли предоставить подходящие условия для возникновения жизни на ранней Земле, обеспечив достаточное количество фосфата для синтеза пребиотиков. Это открытие проливает свет на потенциальные места зарождения жизни на нашей планете.