Прорыв в медицине: ученые из Владивостока применяют ИИ для прогнозирования смертности при инфаркте

1:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Владивостока успешно обучили искусственный интеллект предсказывать вероятность внутрибольничной смертности у пациентов, страдающих инфарктом. Согласно информации, предоставленной пресс-службой Минобрнауки и опубликованной на aif.ru, разработанная модель машинного обучения предоставляет возможность улучшить методы диагностики и лечения ишемической болезни сердца.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Ученые отмечают, что риск летального исхода при сердечных заболеваниях зависит от различных факторов, включая физиологические особенности, предшествующие болезни и общее состояние организма. Традиционные методы оценки параметров, используемые в медицине, не всегда способны учесть индивидуальные особенности пациента, в результате чего возможны ошибки в диагностике и выборе метода лечения.

Искусственный интеллект помогает врачам определить наиболее критические факторы риска для каждого конкретного пациента и выбрать подходящую стратегию лечения, будь то подготовка к операции, применение лекарств или реабилитационная терапия.

Проект, руководимый доктором технических наук Кариной Шахгельдян, представляет собой значимый шаг в усовершенствовании медицинских практик.

На практике это может означать, например, отсрочку операции коронарного шунтирования, которая сама по себе несет риски для пациента. Если искусственный интеллект выявит факторы, такие как недавний инфаркт миокарда или другие клинико-функциональные особенности, врач может адаптировать план лечения, минимизируя риски фатального исхода.

Проект также подчеркивает важность не только обучения искусственного интеллекта, но и предоставления врачам объяснений прогнозов, чтобы улучшить доверие медицинского сообщества к этим технологиям и способствовать их быстрому внедрению в практику.

Исследования проводятся в партнерстве с медиками Приморской краевой клинической больницы под руководством заслуженного деятеля науки РФ, профессора Бориса Гельцера.