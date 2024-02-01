Бардак на столе как знак гения: ученые из Нидерландов раскрывают необычные признаки высокого интеллекта

Научные исследования раскрывают новые аспекты в понимании признаков высокого интеллекта. Ученые из Университета Гронингена (Нидерланды) пришли к выводу, что первый индикатор умных людей может проявиться в несколько необычной форме — бардак на их рабочих столах. Оказывается, разнообразие предметов может способствовать ясности мышления и стимулировать принятие оригинальных решений.
Второй показатель высокого интеллекта — остроумие. Психологи из Массачусетского технологического института (США) отметили, что люди, поддевающие своих коллег, обладают богатым словарным запасом и быстрой реакцией.
Третий признак — поздний сон. Исследования показывают, что "совы" обладают более высоким уровнем интеллекта и быстротой реакции по сравнению с "жаворонками".
Четвертый показатель — тревожность. Психологи из Университета Лейкхед утверждают, что избыточная рефлексия может свидетельствовать о высоком уровне интеллекта.
Пятый признак — скромность. Эффект Даннинга-Крюгера показывает, что умные люди часто не переоценивают свой интеллект, в то время как менее интеллектуальные люди склонны к чрезмерной самооценке.
Кроме того, умные люди также отличаются хорошим чувством юмора, что может быть следствием их обширных знаний. Эти результаты предоставляют новый взгляд на психологию интеллекта и его проявления в повседневной жизни.
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