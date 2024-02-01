Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Bild: стало известно о споре Залужного и Зеленского по поводу Авдеевки
Вода в бочке для полива теплолюбивых овощей не "зацветёт", если бросить в нее это копеечное средство
Нуланд приехала спросить с Зеленского за подставу с ударом "Пэтриот" по Ил-76
Сомнолог Черкасова заявила, что мозг сам будит нас по ночам
Запамятовали о гостях и забыли разморозить мясо: вот как это сделать быстро, используя рис и пакет
Иммунолог Рябова назвала течь из носа реакцией слизистых оболочек на холод
Прорыв в медицине: ученые из Владивостока применяют ИИ для прогнозирования смертности при инфаркте
Адвокат Жорин заявил, что у Ефремова есть шансы выйти по УДО в марте
Филиппо счёл безумием идею об изъятии сбережений французов для помощи Киеву
Бардак на столе как знак гения: ученые из Нидерландов раскрывают необычные признаки высокого интеллекта

Психологи назвали пять основных признаков умного человека

1:24
Наука

Научные исследования раскрывают новые аспекты в понимании признаков высокого интеллекта. Ученые из Университета Гронингена (Нидерланды) пришли к выводу, что первый индикатор умных людей может проявиться в несколько необычной форме — бардак на их рабочих столах. Оказывается, разнообразие предметов может способствовать ясности мышления и стимулировать принятие оригинальных решений.

Психологи назвали пять основных признаков умного человека
Фото: openverse by jetheriot is licensed under CC BY 2.0

Второй показатель высокого интеллекта — остроумие. Психологи из Массачусетского технологического института (США) отметили, что люди, поддевающие своих коллег, обладают богатым словарным запасом и быстрой реакцией.

Третий признак — поздний сон. Исследования показывают, что "совы" обладают более высоким уровнем интеллекта и быстротой реакции по сравнению с "жаворонками".

Четвертый показатель — тревожность. Психологи из Университета Лейкхед утверждают, что избыточная рефлексия может свидетельствовать о высоком уровне интеллекта.

Пятый признак — скромность. Эффект Даннинга-Крюгера показывает, что умные люди часто не переоценивают свой интеллект, в то время как менее интеллектуальные люди склонны к чрезмерной самооценке.

Кроме того, умные люди также отличаются хорошим чувством юмора, что может быть следствием их обширных знаний. Эти результаты предоставляют новый взгляд на психологию интеллекта и его проявления в повседневной жизни.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Салат "Гурман" с печенью трески: изысканная вариация на тему блюда от Константина Ивлева

Представляем вам рецепт необычного и изысканного салата "Гурман" с печенью трески из группы Константина Ивлева.

Салат "Гурман" с печенью трески: вкусный и полезный, готовится без майонеза и яиц
Сенатор Климов призвал проверить слова правнучки советского лётчика Чкалова на предмет госизмены
В России ответили на призыв правнучки советского лётчика Чкалова нанести ядерный удар по Москве
Как опытные хозяйки маринуют лук не за 30, а всего за 2 минуты: ингредиенты и 6 шагов к маринаду
Сырость в погребе или подвале: несколько способов избавиться от нее надолго
Украина проиграла России в Международном суде ООН Любовь Степушова Психолог рассказал, как начинающим автолюбителям перестать бояться автомобиля Ирина Гусакова За неделю на Украине уничтожено несколько типов новейшего оружия НАТО Дмитрий Плотников
Авокадо: шесть распространённых мифов, о которых стоит забыть
Оладьи из куриного фарша: такие нежные, что подходят даже годовалым детям
"Арабский ленд-лиз": Кувейт отправил на Украину 150 танков. Сначала их отремонтирует Хорватия
"Арабский ленд-лиз": Кувейт отправил на Украину 150 танков. Сначала их отремонтирует Хорватия
Последние материалы
Врач Продеус: обезжиренный творог повышает риск развития диабета
В Германии оценили объём поставок редких металлов из России. И забеспокоились
Психолог рассказал, как начинающим автолюбителям перестать бояться автомобиля
Юлия Ковальчук поделилась фото с мужем Алексеем Чумаковым с курорта
Аргемона — неприхотливый цветок с приятнейшим ароматом
Перестаньте тратиться на домашние ароматизаторы: вы их легко можете сделать сами
Политолог не исключил появления нового Варшавского договора
Россиян будут награждать орденом "За доблестный труд"
В России заработало патриотическое радио с песнями Shamanа, "Любэ" и Газманова
Животный принт возвращается в моду: как носить и с чем сочетать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников