Деньги важнее любви: пирамида Маслоу нашла статистическое подтверждение

Ученые ответили на вопрос, почему в отношениях важен финансовый фактор

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Исследование, проведенное учеными из Йоркского и Эссексского университетов, проанализировало более миллиона объявлений о знакомствах, опубликованных в США, Франции, Канаде и Индии с 1950 по 1995 год. Целью было выяснить, какие факторы играли решающую роль при выборе партнера в разных культурных контекстах.

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Результаты исследования показали, что в западных странах, таких как США, Франция и Канада, основным критерием при выборе партнера были личностные качества. Люди выражали предпочтения относительно характера, интересов и черт характера потенциального партнера.

В то время как в Индии, особенно после 1970-х годов, финансовое положение становилось ключевым фактором. Доля объявлений, где люди выражали интерес к материальному благополучию потенциального партнера, значительно возросла. Эта тенденция стала особенно яркой к 1995 году, когда более половины одиночек в Индии акцентировали внимание на финансовых аспектах при поиске партнера.

Анализ данных подтвердил теорию Маслоу об иерархии потребностей, согласно которой люди обращают внимание на материальные аспекты жизни, если их базовые потребности не удовлетворены. Это объясняет изменение акцентов в предпочтениях при выборе партнера в различных странах и культурных средах, сообщает EurekAlert.

Исследование также указывает на вероятную схожую тенденцию в России, где предпочтения при поиске партнера могут зависеть от региональных различий в расходах властей на население. Это подчеркивает важность социокультурного контекста при изучении предпочтений и поведения людей в сфере межличностных отношений.