Отсутствие мозгов — не проблема: это создание поразило ученых способностями

Ученые обнаружили способность морских актиний обучаться без развитого мозга

Исследование, проведенное нейробиологами из Фрибурского университета и Барселонского университета, демонстрирует уникальную способность морских актиний Nematostella vectensis к обучению через ассоциации, несмотря на отсутствие у них развитого мозга.

Фото: Openverse by Smithsonian Environmental Research Center is licensed under CC BY 2.0

Это открытие поражает, поскольку традиционно считается, что обучение и формирование ассоциаций присущи только организмам с развитым интеллектом и мозгом.

В экспериментах актинии были подвергнуты воздействию вспышек света и слабых электрических разрядов. Несмотря на то, что актинии обладают лишь рудиментарной и децентрализованной нервной системой, они демонстрировали способность к формированию ассоциаций между этими различными стимулами. В результате обучения они вырабатывали реакцию на вспышку света без наличия электрического разряда. Этот результат показывает, что у актиний существует некоторое подобие памяти и способности к адаптации поведения на основе ассоциативных связей, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

Интересно, что ученым пока не ясно, как именно примитивная нервная система актиний справляется с такими сложными задачами, как формирование ассоциаций и обучение. Это открывает широкие перспективы для дальнейших исследований, направленных на понимание механизмов работы нервной системы примитивных организмов и их способности к обучению и адаптации.