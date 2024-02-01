Каждый автомобилист должен купить это: снижает стресс и агрессию на дороге

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Ученые назвали аромат, снижающий стресс и агрессию во время вождения

1:34
Наука

Исследование, проведенное психологами из Университета Нортумбрии, демонстрирует потенциальную эффективность использования аромамасла мяты перечной в снижении стресса и агрессивного поведения во время вождения автомобиля.

Ученые назвали аромат, снижающий стресс и агрессию во время вождения
Фото: openverse by Lucinho Photography is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Эксперимент был проведен на 50 британских студентах старше 18 лет, которые имели опыт вождения. Участники испытывали виртуальный симулятор вождения, где им предоставлялась возможность водить автомобиль в различных ситуациях дорожного движения.

Участников случайным образом разделили на две группы: одной группе предоставлялся запах мяты перечной через диффузор, в то время как другая группа не подвергалась воздействию какого-либо запаха. В течение эксперимента участники были подвержены различным ситуациям на виртуальной дороге, включая провоцирующие ситуации, такие как нарушение правил дорожного движения другими водителями, сообщает Daily Mail.

Результаты исследования показали, что группа, которая вдыхала аромат мяты перечной, проявила на 16,7% меньше агрессивного поведения по сравнению с контрольной группой. Кроме того, участники этой группы демонстрировали лучшие показатели спокойствия, бдительности и устойчивости к стрессу.

Исследователи считают, что положительное и успокаивающее действие аромата мяты перечной обусловлено антидепрессивным воздействием соединений в масле мяты на мозг. Они предлагают автолюбителям использовать аромамасло мяты перечной ежедневно, а также рассматривают возможность выпуска специальных освежителей для автомобилей с этим компонентом.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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