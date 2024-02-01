Тараканы оказались хитрее: этот способ их выведения оказался неэффективен

Использование инсектицидных ловушек, привлекающих тараканов с помощью сахара, как способа борьбы с этими насекомыми в домашней среде, вызвало неожиданные изменения в их поведении.
Исследование, проведенное учеными из Университета Северной Каролины, выявило, что самки тараканов развивают отвращение к сладкому вкусу, что негативно сказывается на их спаривании.
В ответ на изменение предпочтений самок, самцы тараканов выработали специфическую стратегию привлечения партнерш. Они выделяют жидкость на своей спине, которая, в отличие от сладкого сахара, не вызывает отвращения у самок. Таким образом, они могут успешно совершать акт спаривания, даже когда сладкая жидкость становится непривлекательной из-за присутствия инсектицидных ловушек, сообщает "Вокруг Света".
Это исследование подчеркивает способность тараканов адаптироваться к изменяющимся условиям среды и находить альтернативные способы размножения в ответ на человеческое вмешательство. Оно также подчеркивает важность полового отбора и эволюции для выживания вида в условиях, где ресурсы и окружающая среда постоянно меняются.
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