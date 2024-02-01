О результатах сообщат: Минцифры разбирается, что случилось с Рунетом 30 января

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Глава Минцифры Шадаев сообщил о разбирательстве со сбоем Рунета

0:37
Наука » Технологии » Интернет

Минцифры РФ проводит разбирательство по факту масштабного сбоя в Рунете, сообщил глава ведомства Максут Шадаев в кулуарах форума Digital Almaty 2024 в четверг.

Глава Минцифры Шадаев сообщил о разбирательстве со сбоем Рунета
Фото: RTVI

Он заверил, что по окончании расследования инцидента его результаты будут обнародованы.

Вечером 30 января почти весь Рунет "упал" — у многих пользователей перестали открываться сайты. В Координационном центре доменной зоны .ru/рф объяснили, что адреса страниц не разрешались из-за ошибки обновления системы безопасности Domain name system security extensions.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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