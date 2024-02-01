О результатах сообщат: Минцифры разбирается, что случилось с Рунетом 30 января

Минцифры РФ проводит разбирательство по факту масштабного сбоя в Рунете, сообщил глава ведомства Максут Шадаев в кулуарах форума Digital Almaty 2024 в четверг.
Он заверил, что по окончании расследования инцидента его результаты будут обнародованы.
Вечером 30 января почти весь Рунет "упал" — у многих пользователей перестали открываться сайты. В Координационном центре доменной зоны .ru/рф объяснили, что адреса страниц не разрешались из-за ошибки обновления системы безопасности Domain name system security extensions.
Представляем вам рецепт необычного и изысканного салата "Гурман" с печенью трески из группы Константина Ивлева.