Астрономы "взвесили" чёрную дыру — она оказалась легче, чем они ожидали

Сверхмассивная чёрная дыра тяжелее Солнца в 320 миллионов раз

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Космос

Астрономы Европейской южной обсерватории определили массу очень старой и тяжёлой чёрной дыры — она превышает солнечную в 320 миллионов раз, но меньше, чем они рассчитывали. Результатами измерений они поделились в журнале Nature.

Фото: ESO

Сверхмассивная чёрная дыра в квазаре SDSS J0920 в 11 миллиардах световых лет от Земли представляет интерес как объект, существовавший в эпоху космического полудня, когда шло активное звёздообразование.

Она жадно всасывает всё окружающее вещество в суперэддингтоновском режиме. По скорости его вращения, определённой при помощи наземного интерферометра VLTI, учёные и сумели её "взвесить".

Результаты наблюдений разошлись с вычисленными на основе кинетических моделей, исходя из массы родительской галактики, превосходящей солнечную в 6∙1011 раз. Вероятно, галактика возникла не сразу, и в дальнейшем скорость аккреции вещества чёрной дырой должна снизиться.