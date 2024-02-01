Астрономы "взвесили" чёрную дыру — она оказалась легче, чем они ожидали

Астрономы Европейской южной обсерватории определили массу очень старой и тяжёлой чёрной дыры — она превышает солнечную в 320 миллионов раз, но меньше, чем они рассчитывали. Результатами измерений они поделились в журнале Nature.
Сверхмассивная чёрная дыра в квазаре SDSS J0920 в 11 миллиардах световых лет от Земли представляет интерес как объект, существовавший в эпоху космического полудня, когда шло активное звёздообразование.
Она жадно всасывает всё окружающее вещество в суперэддингтоновском режиме. По скорости его вращения, определённой при помощи наземного интерферометра VLTI, учёные и сумели её "взвесить".
Результаты наблюдений разошлись с вычисленными на основе кинетических моделей, исходя из массы родительской галактики, превосходящей солнечную в 6∙1011 раз. Вероятно, галактика возникла не сразу, и в дальнейшем скорость аккреции вещества чёрной дырой должна снизиться.
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