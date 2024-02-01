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Учёные поняли наконец, почему насекомые роятся вокруг лампочек

Открытие: искусственные источники света нарушают навигацию насекомых

1:42
Наука

Искусственные источники света нарушают работу навигации насекомых, поэтому они роятся вокруг — эту уже высказывавшуюся ранее гипотезу доказали с уточнениями учёные. О своём открытии они рассказали на страницах Nature Communications.

Открытие: искусственные источники света нарушают навигацию насекомых
Фото: Reuters

Люди издавна замечали, что большинство насекомых летит на свет (фототаксис по-научному). Мотыльки и бабочки вьются вокруг светильников и свечей. Что их так тянет, до сих пор оставалось в рамках теоретизирования. Гипотезы высказывались разные — от нарушения механизмов защиты от хищников до сбоя навигации из-за ослепления.

Последняя версия оказалась ближе всего к истине, установила международная команда биологов во главе с доцентом Имперского колледжа Лондона Линем Хуай-Ти.

Они изучили движение больших ленточных и земляных совков, а также нескольких видов стрекоз и бражников вокруг источников света в темноте с точечным и рассеянным излучением. Оказалось, что в полёте насекомые ориентируются перпендикулярно самому яркому участку в поле зрения.

"При естественном освещении подобный манёвр позволяет им поддерживать стабильную работу систем навигации и курс полёта по отношению к горизонту, тогда как при искусственном свете эта черта поведения заставляет их беспорядочно кружить вокруг этого источника освещения", — объясняют исследователи.

Авторы работы надеются, что их открытие поможет в решении проблемы светового загрязнения окружающей среды, которое оказывает заметное негативное влияние на популяцию насекомых и светлячков — проще говоря, фонари надо делать с максимально рассеянным сиянием.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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