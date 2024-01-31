Группа ученых из Таганрога и Института нанотехнологий Южного федерального университета фокусируется на разработке инновационных технологий для создания автономных источников питания для носимой электроники.
Их исследования основаны на использовании углеродных нанотрубок, в которые добавляются азотные гетероатомы, чтобы создать материал, способный преобразовывать окружающий городской шум, вибрации и деформации в электроэнергию через пьезоэлектрический эффект.
Ученые обнаружили, что легированные азотом углеродные нанотрубки имеют высокую эффективность в создании наногенераторов, которые могут быть использованы для зарядки мобильных устройств, таких как телефоны, часы и наушники, без необходимости подключения к розетке или использования аккумуляторов, сообщает "Вокруг Света".
Исследование показало, что добавление азота в углеродные нанотрубки увеличивает их механические и пьезоэлектрические свойства, что приводит к увеличению генерируемого тока.
Это открытие демонстрирует потенциал создания гаджетов, способных автономно заряжаться от окружающей среды, и приближает возможность реализации самозаряжающихся устройств в ближайшем будущем.
Курицу используют в разнообразных блюдах, варят, жарят, тушат, готовят холодец, котлеты, домашние колбасы, отбивные и многое другое.