Забудьте про зарядку: найден новый способ запитать телефон

Российские ученые работают над созданием устройства для зарядки телефона

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа ученых из Таганрога и Института нанотехнологий Южного федерального университета фокусируется на разработке инновационных технологий для создания автономных источников питания для носимой электроники.

Фото: unsplash. com/photos/w33-zg-dNL4 by Rami Al-zayat rami_alzayat is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Их исследования основаны на использовании углеродных нанотрубок, в которые добавляются азотные гетероатомы, чтобы создать материал, способный преобразовывать окружающий городской шум, вибрации и деформации в электроэнергию через пьезоэлектрический эффект.

Ученые обнаружили, что легированные азотом углеродные нанотрубки имеют высокую эффективность в создании наногенераторов, которые могут быть использованы для зарядки мобильных устройств, таких как телефоны, часы и наушники, без необходимости подключения к розетке или использования аккумуляторов, сообщает "Вокруг Света".

Исследование показало, что добавление азота в углеродные нанотрубки увеличивает их механические и пьезоэлектрические свойства, что приводит к увеличению генерируемого тока.

Это открытие демонстрирует потенциал создания гаджетов, способных автономно заряжаться от окружающей среды, и приближает возможность реализации самозаряжающихся устройств в ближайшем будущем.