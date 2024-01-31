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Первым реагирует не мозг: этот орган влияет на наши эмоции

Ученые обнаружили второстепенную роль мозга в формировании эмоций

1:35
Наука

Исследование, проведенное Римским университетом Ла Сапиенца, исследовало внутренние реакции организма на сильные негативные эмоции.

Ученые обнаружили второстепенную роль мозга в формировании эмоций
Фото: Openverse by gagilas is licensed under CC BY-SA 2.0

Участникам эксперимента были показаны видеоклипы, направленные на вызов различных эмоций, включая страх, отвращение, грусть и удовольствие, а также нейтральные видеоролики. Во время просмотра участники сообщали свои эмоциональные переживания, а также были установлены физиологические параметры с использованием крошечной капсулы, оснащенной электронным сенсором и беспроводным передатчиком.

Результаты исследования показали, что сильные негативные эмоции, особенно страх и отвращение, сопровождались учащением дыхания, учащением сердцебиения и появлением тошноты. Эти физиологические реакции коррелировали с повышением кислотности желудочного сока. Напротив, при просмотре приятных видеороликов кислотность желудка снижалась, а участники чувствовали себя более счастливыми и удовлетворенными.

Это исследование подчеркивает важность сложных взаимосвязей между головным мозгом и пищеварительной системой. Оно демонстрирует, что в стрессовых ситуациях первым на опасность реагирует пищеварительная система, а не мозг, что помогает организму адаптироваться и сохранить жизнь, сообщает "Вокруг Света".

Кроме того, результаты подчеркивают наличие у пищеварительной системы собственного "мозга" в виде разветвленной системы нейронных связей, что может иметь важные последствия для понимания физиологических механизмов реакции организма на стресс и эмоции.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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