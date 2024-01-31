Первым реагирует не мозг: этот орган влияет на наши эмоции

Исследование, проведенное Римским университетом Ла Сапиенца, исследовало внутренние реакции организма на сильные негативные эмоции.
Участникам эксперимента были показаны видеоклипы, направленные на вызов различных эмоций, включая страх, отвращение, грусть и удовольствие, а также нейтральные видеоролики. Во время просмотра участники сообщали свои эмоциональные переживания, а также были установлены физиологические параметры с использованием крошечной капсулы, оснащенной электронным сенсором и беспроводным передатчиком.
Результаты исследования показали, что сильные негативные эмоции, особенно страх и отвращение, сопровождались учащением дыхания, учащением сердцебиения и появлением тошноты. Эти физиологические реакции коррелировали с повышением кислотности желудочного сока. Напротив, при просмотре приятных видеороликов кислотность желудка снижалась, а участники чувствовали себя более счастливыми и удовлетворенными.
Это исследование подчеркивает важность сложных взаимосвязей между головным мозгом и пищеварительной системой. Оно демонстрирует, что в стрессовых ситуациях первым на опасность реагирует пищеварительная система, а не мозг, что помогает организму адаптироваться и сохранить жизнь, сообщает "Вокруг Света".
Кроме того, результаты подчеркивают наличие у пищеварительной системы собственного "мозга" в виде разветвленной системы нейронных связей, что может иметь важные последствия для понимания физиологических механизмов реакции организма на стресс и эмоции.
Курицу используют в разнообразных блюдах, варят, жарят, тушат, готовят холодец, котлеты, домашние колбасы, отбивные и многое другое.