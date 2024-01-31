Теория эволюции дала сбой: способности макак поразили ученых

Ученые обнаружили несоответствие поведения макак теории эволюции

0:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа специалистов из Института эволюционной антропологии Макса Планка исследовала наблюдения за макаками в Таиланде, которые показали, что обезьяны случайно создают каменные "чешуйки", идентичные самым ранним орудиям древних людей.

Фото: flickr. com by Daisuke Tashiro is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Это открытие вызвало недовольство ученых, так как оно указывает на возможность того, что развитие инструментов у нашего вида могло быть не таким уникальным, как считалось ранее.

Традиционная теория предполагает, что создание острых каменных орудий было началом преднамеренного изготовления инструментов труда, отличительной чертой древних людей. Однако новые наблюдения подвергают эту теорию сомнению, показывая, что подобные орудия могли возникнуть как побочный продукт случайных действий, сообщает The Hill и Science Daily.

Такие выводы противоречат предыдущим гипотезам и указывают на то, что эволюция инструментов у людей могла быть более интуитивной и ступенчатой, чем предполагалось ранее.