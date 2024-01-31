Вымирают быстрее других: эти животные исчезают из-за человека

Ученые назвали причину быстрого вымирания "ошибок природы"

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Изолированные острова представляют собой уникальные экосистемы, где эволюция принимает необычные обороты, порождая удивительные формы жизни, такие как карликовые слоны и гигантские крысы.

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Однако, несмотря на свою уникальность, эти "ошибки природы" подвержены высокому риску вымирания из-за своей уязвимости перед хищниками, прежде всего перед человеком.

Исследование, опубликованное в журнале Science и проведенное международной группой ученых, выявило, что видовое разнообразие островных карликов и гигантов было гораздо богаче в прошлом, чем в настоящее время. Эти "капризы эволюции" стали легкой добычей для хищников, так как их размеры или, наоборот, недостаточная защищенность делают их легкими целями.

Исследователи, включая палеонтолога Роберто Роцци из Музея природы в Берлине, провели анализ данных о вымерших и ныне живущих островных млекопитающих, чтобы определить риски вымирания и скорость этого процесса на протяжении последних 23 миллионов лет, до и после прихода человека на острова.

Результаты показали, что прибытие человека на отдаленные острова ускорило процесс вымирания островных карликов и гигантов более чем в десять раз. Это свидетельствует о серьезных последствиях человеческой деятельности для островных экосистем и необходимости усиления мер охраны и сохранения этих уникальных видов.