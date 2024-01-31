Этот необычный способ содержания воды на Луне поразил ученых

Ученые обнаружили необычную форму воды на Луне

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное китайскими учеными на Луне, выявило новый источник воды, который привлек внимание научного сообщества.

Фото: "Luna del 25" by emiliokuffer is licensed under CC BY-SA 2.0.

В ходе автоматических миссий на Луну были собраны образцы лунного грунта, включающие горные породы, минералы и различные обломки, а также неожиданное открытие — сотни стеклянных шариков. Эти шарики, как оказалось, сформировались в результате нагрева при падении метеоритов на поверхность Луны.

Важность этого открытия заключается в том, что данные стеклянные шарики стали потенциальными кандидатами для изучения круговорота воды на Луне. Ученые обратили внимание на содержание воды в этих образцах, обнаружив 2000 микрограммов на грамм, а также отмечено низкое содержание дейтерия по сравнению с другими типами стекла, ранее исследованными на Луне.

По мнению ученых, вода в шариках образовалась в результате попадания солнечного ветра, содержащего ионы водорода, на лунный реголит. Важно отметить, что из-за отсутствия атмосферы на Луне вода не может собираться в лужи, и, следовательно, не испаряется, благодаря своеобразной "губке", образованной стеклянными шариками, сообщает "Вокруг Света".

Оценки ученых указывают на наличие значительных запасов воды в таком виде на Луне, предполагая минимум два миллиарда тонн. Эти результаты согласуются с предположениями других исследователей о наличии воды на различных небесных телах в Солнечной системе.