Из-за этого лишний вес вернется после диеты

Ученые назвали причину возвращения лишних килограммов после диеты

0:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное специалистами из Института исследований метаболизма Макса Планка и Гарвардской медицинской школы, раскрывает механизмы, приводящие к эффекту йо-йо после диет.

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В ходе исследования на лабораторных мышах ученые выявили, что ограничение калорий приводит к усилению сигналов нейронов, ответственных за ощущение голода. Это приводит к повышенному потреблению пищи после диеты и быстрому набору веса.

Исследователи также показали, что блокирование усиления передачи сигналов нейронам, ответственным за ощущение голода, может помочь сдержать увеличение массы тела после диеты.

Эти результаты, опубликованные в журнале Cell Metabolism, предоставляют новые основания для разработки терапевтических стратегий по долгосрочному поддержанию сниженной массы тела после диеты и помогут в разработке лекарств для поддержания здорового веса.