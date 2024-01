Из-за этого лишний вес вернется после диеты

Исследование, проведенное специалистами из Института исследований метаболизма Макса Планка и Гарвардской медицинской школы, раскрывает механизмы, приводящие к эффекту йо-йо после диет.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Sofiamoreiralima is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository