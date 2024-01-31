Из-за этого лишний вес вернется после диеты

Исследование, проведенное специалистами из Института исследований метаболизма Макса Планка и Гарвардской медицинской школы, раскрывает механизмы, приводящие к эффекту йо-йо после диет.
В ходе исследования на лабораторных мышах ученые выявили, что ограничение калорий приводит к усилению сигналов нейронов, ответственных за ощущение голода. Это приводит к повышенному потреблению пищи после диеты и быстрому набору веса.
Исследователи также показали, что блокирование усиления передачи сигналов нейронам, ответственным за ощущение голода, может помочь сдержать увеличение массы тела после диеты.
Эти результаты, опубликованные в журнале Cell Metabolism, предоставляют новые основания для разработки терапевтических стратегий по долгосрочному поддержанию сниженной массы тела после диеты и помогут в разработке лекарств для поддержания здорового веса.
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