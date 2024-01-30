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Ваша туалетная бумага содержит химикаты, вызывающие рак и другие заболевания

Ученые обнаружили опасный химикат в туалетной бумаге разных брендов

1:37
Наука

Исследование экологов из Университета Флориды обнаружило присутствие опасных химических веществ перфторалкилсульфонатов (ПФАС) в туалетной бумаге, взятой для анализа на различных континентах.

Ученые обнаружили опасный химикат в туалетной бумаге разных брендов
Фото: Openverse by macaron*macaron(Est Ble ) is licensed under CC BY 2.0

Эти химикаты, известные как "вечные", представляют угрозу для здоровья, включая риск развития рака и других заболеваний.

Исследование включало анализ бумаги 21 бренда из различных регионов мира, при этом во всех образцах были обнаружены ПФАС, включая высокотоксичные соединения. Это указывает на то, что опасные химикаты могут смываться в унитазы, попадать в сточные воды и затем распространяться в окружающую среду.

Хотя авторы исследования подчеркивают наличие ПФАС в туалетной бумаге, они не рекомендуют прекращать ее использование, отмечая, что даже у брендов, использующих переработанную бумагу, содержание ПФАС было высоким. Однако, они признают необходимость осознания проблемы и принятия мер по снижению распространения этих химикатов.

Производители туалетной бумаги отрицают использование ПФАС в своих продуктах, но авторы исследования предполагают, что эти вещества могли попасть в бумагу через оборудование на производстве, где также могут использоваться ПФАС в качестве смазочных материалов, сообщает The Guardian.

Исследование также выявило высокое содержание ПФАС, особенно соединения 6:2diPAP, в сточных водах на очистных сооружениях, что подчеркивает широкое распространение этих химикатов и необходимость принятия мер по их контролю и уменьшению в окружающей среде.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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