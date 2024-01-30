Обнаруженные на Эвересте микробы удивили учёных

На высоте 7906 метров между Эверестом и пиком Лхоцзе находится Южное седло, которое служит базовым лагерем для сотен альпинистов перед началом финального восхождения на самую высокую вершину мира с ее юго-восточной стороны.
Это место, известное своей суровой и экстремальной средой, стало предметом интереса ученых из Университета штата Колорадо и других научных центров США.
Проведя исследования, включающие сбор образцов почвы, ученые обнаружили, что в местной почве на Южном седле сосредоточено огромное количество спящих человеческих микробов, которые сохраняются в этом состоянии в течение десятилетий или даже столетий. Особенно выделяются экстремофилы, способные выживать в экстремальных условиях сильных холодов, отсутствия влаги и высокой солнечной радиации.
Интересно, что в образцах почвы также были обнаружены стафилококки и стрептококки, которые обычно обитают на коже, в полости рта человека и не являются типичными для таких суровых условий. Однако, даже на высоте Эвереста они остаются выносливыми, что вызывает ученых удивление, сообщает "Вокруг Света".
Это открытие приобретает особое значение в контексте будущих исследований космоса. Стивен Шмидт и его коллеги подчеркивают, что, возможно, аналогичные микроорганизмы будут найдены и на других планетах или их спутниках, например, на Марсе. Это поднимает важный вопрос о сохранении биологического разнообразия и предотвращении загрязнения иных миров микробами, привнесенными человечеством, что может оказать влияние на будущие межпланетные исследования и поиски жизни в космосе.
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