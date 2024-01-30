Ещё одно сходство с человеком: по этой причине обезьяны любят кружиться на месте

Ученые обнаружили причину странного поведения обезьян

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное исследователями из Великобритании, выявило интересное поведение у человекообразных обезьян на видео, распространенных в YouTube.

Фото: Openverse by Roger Luijten is licensed under CC BY 2.0

Эти видеозаписи показывают горилл, шимпанзе, бонобо и орангутанов, которые целенаправленно кружатся на месте с различными объектами в руках или в окружении, такими как веревки или растения. Исследователи, опубликовавшие свои результаты в журнале Primates, проанализировали 40 подобных видео и пришли к выводу, что это поведение имеет целенаправленный характер.

Ученые считают, что эти приматы кружатся с такой скоростью и продолжительностью, чтобы вызвать у себя головокружение и на короткое время изменить свое состояние сознания. Этот эффект сравним со спиритическим трансом, который наблюдается у знаменитых кружащихся дервишей, сообщает "Вокруг Света".

Приматолог и эволюционный психолог Адриано Ламейра подчеркивает, что помимо головокружения, это поведение вызывает восторг у животных.

Ученый объясняет, что этот феномен также распространен у людей, что может свидетельствовать о его универсальности и возможном наследовании от общих эволюционных предков. По его мнению, это открытие может потребовать пересмотра представлений о человеческом сознании, его возможностях и потребностях.