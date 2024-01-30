В 40 тысяч раз грязнее унитаза: этим предметом люди пользуются каждый день

Длительные дискуссии об экологическом вреде пластиковых и бумажных одноразовых стаканчиков подчеркивают необходимость перехода к использованию многоразовых бутылок для воды.
Однако исследование, проведенное членами Ассоциации качества воды в США, выявило, что такие бутылки могут стать источником патогенных бактерий, представляющих потенциальную угрозу для здоровья.
Содержание бактерий в многоразовых бутылках оказалось внушительным, особенно в тех, где предусмотрены носики и завинчивающиеся крышки. Это является результатом недостаточной гигиеничности использования и мытья бутылок. Например, обнаружено, что некоторые бутылки содержат в 40 тысяч раз больше бактерий, чем унитазные сиденья, что подчеркивает необходимость регулярной и качественной чистки, сообщает Daily Mail.
Хотя многие из этих микроорганизмов могут быть безвредными, соблюдение гигиены остается важным аспектом заботы о здоровье. Микробиологи рекомендуют регулярно мыть многоразовые бутылки горячей водой с моющим средством для предотвращения заражения. Также стоит отметить практику намеренного добавления живых организмов в некоторые напитки, что поднимает вопросы этики и безопасности потребителей.
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