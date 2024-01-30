Реальная проблема психологии: почему люди с расстройствами мешают?

Ученые из Университета Марии Гжегожевской (Польша) исследовали мотивацию людей для участия в психологических исследованиях.
Их анализ работы с 947 участниками показал, что люди с расстройствами личности и депрессивными состояниями чаще принимают участие в таких исследованиях, что может исказить результаты научных работ по психологии.
В отличие от других дисциплин, в психологии для достоверности результатов желательно охватывать более широкую аудиторию, чем молодые люди 18-24 лет из западных вузов, обращают внимание польские ученые.
Некоторые участники исследований могут искать помощи с уточнением диагноза или решения проблем психического здоровья, видя в исследованиях бесплатную альтернативу профессиональной помощи, сообщает The Conversation.
Анализ показал, что среди многократных участников чаще были люди с симптомами различных расстройств личности, депрессии, тревоги.
Авторы рекомендуют разрабатывать исследования так, чтобы на них меньше влияли личность и настроение участника; отсеивать тех, кто уже многократно принимал участие в психологических научных изысканиях, и проводить исследования с достаточно большой выборкой с возможностью их повторения для подтверждения результатов и избежания искажений.
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